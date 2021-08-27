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«Динамо» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч 6-го тура РПЛ

«Динамо» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч 6-го тура РПЛ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Премьер-Лиги «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.68.

«Динамо» набралось опыта и вышло на первую позицию. В пяти турах бело-голубые добыли четыре победы, что принесло 12 очков.

Следом за поражением в игре с «Ахматом» столичные на выезде вырвали важную победу у «Урала». Сегодняшние гости уступают своим противникам всего один балл, при абсолютно равных показателях по забитым и пропущенным мячам.

Железнодорожники сыграли вничью с «Уфой» и «Зенитом», следом за чем на своём поле переиграли «Краснодар». За последние годы противники дважды обменялись победами и последний поединок завершили вничью.

Этот матч может стать одним из самых интересных в пятницу. Лично для меня эти команды не просто имеют равные показатели результативности, но и играют в одинаковом формате, одинаково выигрывают и проигрывают. Оба клуба на кураже, но сегодня я не жду другого исхода, кроме результативной ничьей.

Рискну и сделаю ставку на мирный исход за хороший коэффициент», — сказал Мостовой.

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