«Ман Сити» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 2.5 гола за 1.80, гол Обамеянга за 4.00.

«Сейчас кажется, что эти две команды из разных лиг. Одни забивают по желанию, сколько захотят, другие ничего не забивают и после двух туров находятся в зоне вылета.

В то же время на неделе «Арсенал» играл в Кубке лиги и покуражился над «Вест Бромвичем», победив со счётом 6:0. Там, правда, у ВБА играл второй состав. Тем не менее, мне кажется, что для «Арсенала» это было важно, особенно для атакующих игроков. Обамеянг сделал хет-трик, забил Пепе, Сака. «Арсенал» провёл хороший матч с точки зрения психологии, и это очень важно. Сразу же воспользуюсь вкусным коэффициентом 4.00 и поставлю на то, что забьёт Обамеянг.

Если говорить об игре, то «Сити» должен владеть преимуществом и с большой долей вероятности побеждать. Поэтому мой основной вариант — это победа «Манчестер Сити» и тотал матча больше 2.5 мяча. Коэффициент — в районе 1.80.



«Арсенал» обороняется неважно. «Сити» много создаёт, и на старте сезона всё получается достаточно легко. Не удивлюсь, если Обамеянг сумеет убежать вперёд или забить гол престижа. Может, «Манчестер Сити» выиграет и со счётом 3:0. Не удивлюсь и такому исходу».