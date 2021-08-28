«Ливерпуль» — «Челси»: ставка Дениса Казанского с коэффициентом 3.35 на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Челси».

Ставка: ничья за 3.35.

«При Тухеле «Челси» очень хорош. Всего три поражения с января, когда он пришёл в команду. Очень здорово «Челси» играет против топовых команд. Если мы возьмём первую шестёрку, то в последних восьми матчах добыто шесть побед. Тухель умеет делать команду для больших игр. Думаю, что матч прошлого сезона на «Энфилде» вы также не забыли.



Что касается «Ливерпуля», то главное, что там случилось — это возвращение Ван Дейка, что стабилизирует всю игру. Я думаю, что «Ливерпуль» не до такой степени уязвим, как без него.



Думаю, что на старте сезона эта игра вряд ли что-то решит. Принципиально для «Челси» и «Ливерпуля» будет не проиграть, потому что поражение не то, чтобы заканчивает какую-то гонку. Она, то, по сути, ещё и не началась. В любом случае эта игра может оказать влияние в подсчёте очков.



Важно, чтобы на старте чемпионата все было нормально. Нормальный результат для «Ливерпуля» и «Челси» — это не проиграть, то есть ничья. Думаю, что там они сыграют и результативно и миролюбиво».