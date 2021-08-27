«Динамо» – «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Москве

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Локомотив» Москва в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Ставка: ничья за 3.55.



«В матче лидеров чемпионата, «Динамо» и «Локомотива», вообще ничего не понятно. У «Динамо» есть свой футбол. Команда долгое время не шла в лидерах, сейчас наконец-то можно фотографировать таблицу. Сама игра команды Сандро Шварца впечатляет. Несмотря на один забитый мяч в Екатеринбурге, динамовцы смотрелись свежо, подвижно, прекрасный гол организовала пара Захарян — Тюкавин. Есть скамейка, резерв, который может выйти и усилить игру. За игрой «Динамо» приятно смотреть.



То же самое касается и «Локомотива» Марко Николича. Понятно, что есть стратегия и тактика под каждого соперника. С Тулой один матч, с ЦСКА — другой. С «Зенитом» была совсем другая игра. В последнем туре с «Краснодаром» «Локомотив» удачно подстроился и выиграл первый тайм, а во втором просто сохранял преимущество.



Здесь очень сложно найти фаворита и очень сложно выделить, за счет чего та или другая команда сможет одержать победу. Козырей и у тех, и у других предостаточно. Смолов и Жемалетдинов в отличной форме. То же самое касается, как я говорил, Захаряна с Тюкавиным. Фомин может стандарт реализовать. Нет явного фаворита. И мне кажется, раз динамовцы еще ни разу не сыграли вничью (4 победы и 1 поражение), а «Локомотив» дважды сыграл вничью, команда Николича попробует продолжить беспроигрышную серию.



Лобовая ничья за хороший коэффициент 3,55. Либо можно разбить по таймам, сыграв, что в первом тайме будет ничья или во втором. Там коэффициенты от 1.90. Думайте сами, решайте сами», — сказал Генич.