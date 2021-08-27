«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Локомотив» Москва в 6-м туре РПЛ сезона-2021/2022.



Ставка: гол Смолова за 3.15.



«Главная игра пятницы в РПЛ, встречаются команды из группы лидеров, это ещё и дерби. И «Динамо», и «Локомотив» очень хорошо выглядят на старте. «Динамо» перед этим туром возглавляло чемпионат, чего очень давно уже не было. «Локомотив» же до сих пор ещё не проигрывал. Команды показывают разный футбол. «Динамо» больше ставит на владение, действия в атаке, но не забывает и про организацию. «Локомотив» чаще подстраивается под соперников, заманивает их в свои ловушки. Так получилось во встрече с «Краснодаром».



Сложно предсказывать, как сложится матч. Возможно, что «Динамо» сможет задавить «Локомотив» своим натиском, быстрыми перемещениями, контролем мяча. Но и «Локомотив» на контратаках очень опасен, он грамотно использует свободные зоны, быстро выбегает вперёд. Поэтому сложновато мне определиться с итогом.



Я поставлю на гол Фёдора Смолова. Давно он не был в такой блестящей форме. Много забивает на старте. Впереди игры сборной, у них есть сейчас конкуренция с тем же Тюкавиным из «Динамо». К тому же Смолов долгие годы был в «Динамо». Матч для него принципиальный. Поставлю на Фёдора», — сказал Титов.