«Удинезе» — «Венеция»: прогноз Владислава Турова на матч Серия А

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 2-го тура Серии А «Удинезе» — «Венеция».



Ставка: победа «Удинезе» в 1-м тайме по ударам по воротам за 1.61.



«Удинезе» достаточно уверенно начал сезон без своего ключевого игрока последних лет — Де Пауля. Конечно, рано или поздно, но аргентинский талант должен был уйти на повышение, что, собственно, и случилось. Однако Перейра уже в первом сложнейшем туре с «Ювентусом» показал, что сможет качественно заменить важного игрока прошлых лет.



«Венеция» — новичок Серии А, которому нужно время для адаптации к более сильным соперникам. В первом туре новичок ничего не сумел противопоставить на выезде «Наполи», и это при том, что более часа играли в большинстве. «Наполи», даже играя без нападающего (Осимхена), перестрелял гостей по ударам 13-8 (7-3 первый тайм).



«Венеции» на «Фриули» снова придётся больше обороняться, чем атаковать. «Удинезе» после искромётного первого тура с «Ювентусом» будет настроен только на победу с новичком Серии А. Наверняка Готти выставит самый атакующий состав на матч с «Венецией». С учётом домашней поддержки и статуса соперника ожидаю уверенной победы по ударам «Удинезе» уже до перерыва», — сказал Туров.