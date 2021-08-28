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«Бавария» — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

«Бавария» — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии
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Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Герта» в 3-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 2.09.

«Бавария» в ближайшем туре принимает «Герту». Мюнхенцы недавно порезвились в Кубке страны, забив 12 мячей маленькому клубу, установив много разных рекордов.

«Бавария» показывает, что она набирает форму. Впереди будет пауза на матчи сборных. Игроки разъедутся, поэтому именно в этом последнем матче настрой у «Баварии» будет максимальным. Они захотят показать своим болельщикам результат, что всё здорово.

«Бавария» уже узнала, что с «Барселоной» сыграет в Лиге чемпионов. Наверное, именно «Бавария» там фаворит.

Думаю, что у «Герты» нет никаких шансов. Фора (-2.5) на «Баварию» имеет коэффициент 2.09. Мне кажется, что это очень хорошо и очень прилично. Это стоит того, чтобы рискнуть. «Бавария» впереди в полном порядке. Уверенность в таком варианте — 8 из 10. Хорошей вам игры".

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