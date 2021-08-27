Жеребьёвка Лиги Европы: результаты, состав групп, соперники «Локомотива»

Сегодня, 27 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Россия представлена двумя участниками — «Спартак» и «Локомотив».
Группа A: «Лион» (Франция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Спарта» (Чехия), «Брондбю» (Дания).
Группа B: «Монако» (Франция), «ПСВ» (Нидерланды), «Реал Сосьедад» (Испания), «Штурм» (Австрия).
Группа C: «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия), «Спартак» (Россия), «Легия» (Польша).
Группа D: «Олимпиакос» (Греция), «Айнтрахт» (Германия),« Фенербахче» (Турция), «Антверпен» (Бельгия).
Группа E: «Лацио» (Италия), «Локомотив» (Россия), «Марсель» (Франция), «Галатасарай» (Турция).
Группа F: «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лудогорец» (Болгария), «Мидтьюлланд» (Дания).
Группа G: «Байер» (Германия), «Селтик» (Шотландия), «Бетис» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия).
Группа H: «Динамо Загреб» (Хорватия), «Генк» (Бельгия), «Вест Хэм» (Англия), «Рапид» (Австрия).
Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал», который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.
- 27 августа 2021
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