«Ливерпуль» — «Челси»: где покажут матч, во сколько начало начало 28 августа
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28 августа состоится матч третьего тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт»
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ливерпулю»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех «Челси» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.
Букмекеры не считают, что матч «Ливерпуль» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.76, на пенальти — за 2.80, на гол Ромелу Лукаку — за 2.40.
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