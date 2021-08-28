«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на матч 3-го тура АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.85.
«Завершает первый игровой день третьего тура АПЛ матч на «Энфилде», где сойдутся «Ливерпуль» и «Челси». Юрген Клопп против Томаса Тухеля.
Оба тренера в прошлом сезоне показали высочайший класс. Клопп в безнадёжной ситуации с кучей травм смог вытянуть «Ливерпуль» в зону Лиги чемпионов, хотя в такое мог поверить только самый большой оптимист из стана болельщиков красных. Ну а Томас Тухель поднял «Челси» из середины таблицы на второе место и выиграл с синими Лигу чемпионов.
Однако в любом случае этот матч станет противостоянием немецких тренеров — пока преимущество на стороне Клоппа — девять побед, три ничьи и три поражения. Очень сложно отдать предпочтение кому-либо в этом матче, поэтому я предлагаю поставить на голы. Тотал меньше».
- 28 августа 2021
-
16:00
-
15:15
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 27 августа 2021
-
21:52
-
20:26
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:24
-
14:11
-
14:00
-
13:30