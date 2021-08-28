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«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Вест Хэм» – «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.61.

«Три игры «Пэлас» провёл уже в новом сезоне, ни разу не выиграл и не забил ни одного мяча. Что в первых двух турах, что в игре на Кубок у команды Патрика Виейра просто не было идей, она казалась разобранной. Француз перестраивает команду после правления Роя Ходжсона, и этот процесс не даётся ему слишком легко.

«Вест Хэм» же одержал на старте две убедительные победы, забив восемь мячей. «Молотобойцы» играют в свой лучший футбол – физически подавляют соперника по всему полю и проводят разительные атаки. Пока всё получается отменно, и вряд ли «Пэлас» станет помехой разошедшейся команде Мойеса».

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