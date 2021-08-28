«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Вест Хэм» – «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.61.

«Три игры «Пэлас» провёл уже в новом сезоне, ни разу не выиграл и не забил ни одного мяча. Что в первых двух турах, что в игре на Кубок у команды Патрика Виейра просто не было идей, она казалась разобранной. Француз перестраивает команду после правления Роя Ходжсона, и этот процесс не даётся ему слишком легко.



«Вест Хэм» же одержал на старте две убедительные победы, забив восемь мячей. «Молотобойцы» играют в свой лучший футбол – физически подавляют соперника по всему полю и проводят разительные атаки. Пока всё получается отменно, и вряд ли «Пэлас» станет помехой разошедшейся команде Мойеса».