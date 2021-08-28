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«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси».

Ставка: ничья за 3.35.

«Ливерпуль» давно зарекомендовал себя с хорошей стороны, но прошлый сезон закончился не самым лучшим образом. Ушёл Вейналдум, однако пока что это не ударило по коллективу Юргена Клоппа. Его подопечные смогли разобраться с не самыми грозными «Норвичем» (3:0) и «Бёрнли» (2:0).

Я считаю, что мерсисайдцы сегодня не останутся без набранных баллов. На своём поле они регулярно показывают яркий атакующий футбол, так тут ещё и очки на старте сезона не желательно терять, тем более с прямым конкурентом.

Синие выступили великолепно, Лига чемпионов тоже осталась за ними в прошлом году. Удалось сохранить костяк, а это значит — команда рассчитывает на корону АПЛ. Уже получилось обыграть в дерби «Арсенал» (2:0), а в первом туре «Кристал Пэлас» (3:0) не доставил никаких проблем.

Думаю, лондонцы тоже не рассчитывают сегодня уезжать с нулём. У команды замечательно построена игра и она может зарубиться даже на выезде. По моему мнению, логичным вариантом является боевая ничья».

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