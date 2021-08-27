Эксперты оценили шансы Криштиану Роналду выиграть АПЛ после возвращения в «МЮ»

Накануне «Манчестер Юнайтед» объявил о договорённости по трансферу нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду из «Ювентуса». Он поставит подпись в контракте с клубом после получения визы и прохождения медицинского обследования.
Букмекеры обновили линию на победителя чемпионата Англии в сезоне-2021/2022. Явным фаворитом остаётся «Манчестер Сити»: поставить на действующего чемпиона предлагается с коэффициентом 2.25. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составил 2250 рублей.
Также в число основных претендентов входят «Челси» (3.70) и «Ливерпуль» (5.50). «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место (7.50).
Ниже оценены шансы «Тоттенхэма» (35.0), «Вест Хэма» (70.0), «Лестера» (100.0) и «Арсенала» (170.0).
Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.
Также эксперты оценили шансы Роналду стать лучшим бомбардиром сезона в АПЛ.
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