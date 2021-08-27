«Динамо» — «Локомотив»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забил

В московском дерби встретились «Динамо» и «Локомотив». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился со счётом 1:1.
На 23-й минуте Фёдор Смолов получил пас от Рыбчинского, сместился к линии штрафной, убрал на замахе Моро и технично пробил в нижний угол — Шунин не дотянулся.
На 41-й минуте «Динамо» восстановило равенство усилиями Себастьяна Шиманьски: поляк получил пас от Захаряна, сместился к центру и с радиуса штрафной направил мяч в нижний угол. На 90+4-й минуте в составе «Локомотива» красную карточку получил Дмитрий Баринов.
Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3500 рублей. Успех «Динамо» оценивался в 2.20, а победа «Локомотива» — в 3.80.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.91, «обе забьют» — за 1.85, а удаление — за 3.10. На точный счёт 1:1 давали 6.50.
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