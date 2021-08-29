«Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Атлетико» – «Вильярреал».



Ставка: победа «Атлетико» за 1.85.

«Вильярреал» — очень интересная команда. После двух сыгранных матчей у неё 0 забитых и 0 пропущенных, две боевые ничьи. Но рано или поздно команду должно прорвать. Хотя пока «жёлтая субмарина» не демонстрирует интересного футбола.



«Атлетико» добыл две победы в первых турах, две трудные победы. Команда пока только вкатывается в сезон. Удивительно, что все три гола забил Корреа, на которого никто ставку не делал. Постепенно после Кубка Америки форму набирает Луис Суарес, пока выходит со скамейки. Но я думаю, вскоре он вернётся в основу и сделает «Атлетико» ещё сильнее.



Игра перед паузой на сборные, силы экономить некуда. Я склонялся к тому, что это будет вторая сухая победа «Атлетико». Но с учётом того, что «Вильярреалу» пора забивать (а впереди будет время восстановиться), вполне допускаю, что голы будут.



И хотя букмекеры считают иначе, я не уверен в низовом варианте. А вот уверен в том, что «Атлетико» победит: Корреа может забить, Суарес может забить. Ставлю на победу «Мадрида» в этом матче.



А тем, кто собирается ставить на «низ», я рекомендовал бы подумать хорошенько».