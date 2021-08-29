Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

«Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании
Комментарии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Атлетико» – «Вильярреал».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.85.

«Вильярреал» — очень интересная команда. После двух сыгранных матчей у неё 0 забитых и 0 пропущенных, две боевые ничьи. Но рано или поздно команду должно прорвать. Хотя пока «жёлтая субмарина» не демонстрирует интересного футбола.

«Атлетико» добыл две победы в первых турах, две трудные победы. Команда пока только вкатывается в сезон. Удивительно, что все три гола забил Корреа, на которого никто ставку не делал. Постепенно после Кубка Америки форму набирает Луис Суарес, пока выходит со скамейки. Но я думаю, вскоре он вернётся в основу и сделает «Атлетико» ещё сильнее.

Игра перед паузой на сборные, силы экономить некуда. Я склонялся к тому, что это будет вторая сухая победа «Атлетико». Но с учётом того, что «Вильярреалу» пора забивать (а впереди будет время восстановиться), вполне допускаю, что голы будут.

И хотя букмекеры считают иначе, я не уверен в низовом варианте. А вот уверен в том, что «Атлетико» победит: Корреа может забить, Суарес может забить. Ставлю на победу «Мадрида» в этом матче.

А тем, кто собирается ставить на «низ», я рекомендовал бы подумать хорошенько».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021