«Атлетико Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Дениса Наливайко на матч Ла Лиги

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» Мадрид — «Вильярреал».



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.08.

«Атлетико», безусловно будет фаворитом не только здесь. По моему мнению, «Атлетико» будет главным фаворитом на защиту титула в Примере. «Вильярреал» пока не радует своей игрой. Команда играет тягостно и тягомотно, если позволите мне это слово. И непонятно, всё ли дело в отсутствии Дани Парехо. Посмотрим.

Здесь можно взять чистую победу «Атлетико» Мадрид, но всё-таки мне кажется, что матч будет проходить по похожему сценарию на то, что было в игре с «Сельтой». Мне кажется, что второй тайм будет результативнее первого, с коэффициентом 2.08. А вот рисковать и брать победу Мадрида не рискну».