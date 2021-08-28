«Реал Сосьедад» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Леванте» в 3-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 1.86.
«Сосьедад» вымучил тяжёлую победу в прошлом туре, забив с пенальти в концовке. «Леванте» же подарил умопомрачительный второй тайм с «Реалом» — с удалением основного вратаря, с пятью заменами, вставанием в ворота Рубена Везу. Дважды «Леванте» вёл в счёте, проигрывая сначала. Но, думаю, все и так прекрасно помнят, что творилось в Валенсии на прошлой неделе, когда матч закончился со счётом 3:3.
«Леванте» — команда играющая. Она играет сама и даёт играть сопернику. Это принцип Пако Лопеса, тренирующего валенсийский клуб. В прошлом сезоне, кстати, «Сосьедад» выиграл всего 1:0 дома. Хотя моментов было миллион. У «Леванте» же моментов почти не было. Хотя до этого команды регулярно обменивались голами. 5-6 матчей подряд эта серия длилась.
Учитывая, что это начало сезона, учитывая то, как команды играют (не отсиживаются в обороне), вполне допускаю, что состоится обмен забитыми мячами.
Взял бы «обе забьют» за 1.86. По первому туру, матчу с «Барсой» не скажешь, что оборона команды Альгуасиля выглядит надёжно, хотя во втором она ничего и не пропустила».
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