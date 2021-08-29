«Тоттенхэм» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Тоттенхэм» – «Уотфорд».
Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал меньше 4.5 гола за 1.71.
«Харри Кейн в очередной раз сдался, принял решение остаться в команде и уже через пару дней, как ни в чём не бывало, вышел в старте, оформил дубль и помог одержать убедительную победу в Лиге Европы. У «шпор» две победы на старте сезона в АПЛ и ни одного пропущенного мяча, хотя, справедливости ради, надо сказать, что «Вулверхэмптон» как минимум раз отличаться был должен.
«Уотфорд» опустился с небес на землю уже во втором туре, когда «Брайтон» на классе переиграл их 2:0. В целом «шершни» смотрятся лучше, чем в позапрошлом сезоне, а их состав стал качественнее, но с более классными командами, даже уровня «Брайтона», им тягаться всё ещё сложно.
«Шпоры» должны здесь разобраться на классе».
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