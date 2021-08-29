«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют за 1.98.
«Сорок два удара нанёс «Вулверхэмптон» в двух первых турах сезона! При этом не забил ни разу и оба матча проиграл. Вот так бывает. Как бы то ни было, команда у Бруну Лажи разительно отличается от той, что была у Нуну Сант – она играет в атаку, хорошо прессингует и много создаёт. Осталось только наладить прицел у игроков линии нападения. Тому же Адама Траоре, к которому в остальном претензий никаких – он демонстрирует впечатляющую форму и действует очень полезно.
«МЮ» не хватило характера в игре с «Саутгемптоном». Было видно, насколько манкунианцы класснее соперника, но в то же время биться за результат они не стали. А «святые» стали – пусть где-то за счёт жёсткости, но именно большинство выигранных единоборств позволило им чувствовать себя довольно вольготно в моменты, когда гости убрали ногу с газа. Южане вообще могли и победить, ну а и ничейный результат уж точно заслужили.
Предположу, что как минимум по разу команды здесь отличатся. «Волкам» пора это сделать, ну а «Юнайтед» должен сделать правильные выводы и тоже не ударить в грязь лицом».
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