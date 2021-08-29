«Салернитана» — «Рома»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Италии

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 2-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Салернитана» — «Рома».



Ставка: гол Мхитаряна за 2.20, победа «Ромы» с форой (-1) за 1.98.

«Сегодня поговорим об итальянской Серии А. «Салернитана» примет «Рому». Я, честно сказать, попался под давление и влияние своего армянского коллеги Роба Гаспаряна, который убедил поставить на гол Мхитаряна в этой игре. Коэффициент довольно-таки неплохой — 2.20.



Генрих забивает уже в пяти матчах подряд и может забить и в шестом. Он идёт за рекордом Батистуты, но ещё, конечно, далековато. Батистута забивал в 11 подряд встречах. Тем не менее Мхитарян в последних матчах показывает себя очень здорово.



Помимо этого, есть ещё и такое опасение. «Рома» в первом туре разгромно обыграла «Дженоа». В квалификации Лиги конференций разгромно обыграла и «Трабзонспор», и есть опасение, что вдруг матч с «Салернитаной» окажется низовым, будет мало голов.



Однако должен признать, что «Рома» сейчас хороша. Моуринью, как бы я в него не верил, пока провёл очень хорошую работу. Может быть, учитывая, как «Рома» обыграла «Дженоа» и «Трабзонспор», я бы порекомендовал взять победу «Ромы» с форой (-1). Коэффициент очень приличный — 1.98, даже очень большой, я бы сказал».