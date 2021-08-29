«Вулверхэмптон» — «МЮ»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч чемпионата Англии

Комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «МЮ».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.94.

«В предыдущие годы эти команды всегда играли тотал меньше между собой. Мне кажется, тоже самое может произойти и сейчас. „Вулверхэмптон“ в первых двух турах не забил ни одного мяча, при том, что он нанёс больше всех ударов по воротам соперников.



У „Манчестера“ всегда проблемы с тем, чтобы создавать опасные моменты, когда нужно играть первым номером. С „Вулверхэмптоном“ игра будет именно такой. „Манчестеру“ нужно будет преодолевать нижний блок, который очень часто не даётся команде. Угадывать, блеснёт ли Погба или нет, всегда сложно. Чаще всего, это бывает не так много раз за игру.



Сложно предсказать результат. В последних матчах „Вулверхэмптон“ дома „Манчестеру“ не проигрывает. Я бы сказал, что по тенденции последнего времени встреча этих команд — это железный тотал меньше».