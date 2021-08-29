«Милан» — «Кальяри»: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата Италии

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Кальяри».

Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.33.

«Все мы ждали Серию А, и вот она стартовала. Это всегда очень интересно. Претендентов на скудетто много. Много и новых тренеров — поменялись они и в «Интере», и в «Лацио». В «Рому» вернулся Моуринью, который уже добивался в Италии больших успехов. Ну а сегодня я буду делать прогноз на матч «Милан» — «Кальяри».

Что можно сказать? «Милан» в первом матче обыграл неуступчивую «Сампдорию». Очень неважно они там играют. Хорошо выглядел Браим Диас, который забил победный гол и вёл игру. Пришёл в команду Жиру, очень квалифицированный нападающий. «Сампдория» пыталась спастись, но ничего не получилось. «Кальяри» первый матч сыграл вничью дома со «Специей». Наверное, «Кальяри» — не фаворит в этом матче.



«Милан», как говорят все руководители, собирается взойти на вершину. Скоро вернётся Ибрагимович. Я думаю, что «Милан» добьётся победы. Ставлю на победу «Милана» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.33».