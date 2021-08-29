«Барселона» — «Хетафе»: прогноз Михаила Поленова на матч Примеры

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Хетафе».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.22.
«Обе команды сейчас меняются. Каждая по-своему. Давайте начнём с «Хетафе». Команда сменила тренера. Ушёл Бардалас, который выстраивал этот почерк. Впрочем, даже при Бардаласе у «Хетафе» случались неудачные отрезки. Что уж говорить про нынешнее время, когда команда станет более уязвимой. Мне кажется, это реально. Старт сезона выдаётся непростым: тут матчи с «Валенсией», «Севильей», а теперь и с «Барселоной». В стартовых турах «Хетафе» проиграл с одинаковым счётом 0:1.
У «Барселоны» свои собственные проблемы. Они пытаются найти атакующую игру и привыкнуть к новым реалиям. Получается не очень гладко. Первый матч был хорошим, а игра с «Бильбао» получилась сложной.
Думаю, что в домашнем матче с проблемной командой у «Барсы» будут все основания для результативной игры. «Барселона» может забить прилично. Предложу вам задуматься над вариантом, который может показаться слишком смелым. Мне нравится ставка на победу «Барселоны» с форой (-1.5). Если боитесь, сыграйте (-1). Мне кажется, в нынешних условиях эта ставка вполне реальна».
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