«Вулверхэмптон» — «МЮ»: где покажут матч, во сколько начало 29 августа
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29 августа состоится матч третьего тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех команды из Вулверхэмптона оценён экспертами в 5.25. Ставки на ничью принимаются за 3.52.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.
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