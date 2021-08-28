«Манчестер Сити» — «Арсенал»: результат матча АПЛ, как сыграли, какой счёт, кто выиграл

В матче третьего тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» — 5:0.



Счёт был открыт на 7-й минуте благодаря голу Илкая Гюндогана. На 12-й минуте Ферран Торрес забил второй гол хозяев: Бернарду Силва навесил в штрафную площадь «Арсенала», где оборона «канониров» не сумела выбить мяч, и он беспрепятственно дошёл до испанского нападающего.

На 43-й минуте после прохода Джека Грилиша мяч в ворота Бернда Лено отправил Габриэл Жезус. На 53-й минуте Родриго Эрнандес с передачи Феррана Торреса довёл преимущество хозяев до четырёх мячей. На 84-й минуте дубль оформил Ферран Торрес.



На 35-й минуте у «Арсенала» за фол против Жоау Канселу был удалён Гранит Джака.

Ставки на победу «Манчестер Сити» принимались с коэффициентом 1.37: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1370 рублей. Успех «Арсенала» оценивался в 10.10, ничья — в 5.55.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.80, тотал больше 4.5 гола — за 5.60, гол в каждом тайме — за 1.70. На победу «Сити» с форой (-4.5) давали 15.0, на удаление — 5.00. Точный счёт 5:0 в пользу «горожан» оценивался в 34.0.