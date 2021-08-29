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Россия — Япония: где покажут финал ЧМ по пляжному футболу, во сколько начало, какой канал

Россия — Япония: где покажут финал ЧМ по пляжному футболу, во сколько начало, какой канал
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29 августа состоится финал чемпионата мира по пляжному футболу Россия — Япония. Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Эксперты не сомневаются в победе сборной России в основное время. Ставки на подопечных Михаила Лихачёва принимаются с коэффициентом 1.47 (около 60% вероятности). В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1470 рублей.

Победа Японии оценена в 4.00 (25%), ничья в основное время — в 6.85 (15%). На «обе забьют» дают 1.03.

Букмекеры считают, что встреча получится результативной. Тотал больше 7.5 мяча идёт за 1.65, тотал меньше 7.5 мяча — за 2.25.

На итоговую победу россиян предлагают поставить за 1.34, на успех Японии — за 3.35.

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