«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «МЮ» за 1.78.

«Волки» пошумели несколько сезонов назад, но сохранить лидеров в составе не получилось и результаты пошли на спад. Так и в этом сезоне они уже потерпели два поражения — сначала не получилось дать бой разгоняющемуся «Лестеру» (0:1), а затем не справились с именитым «Тоттенхэмом» (0:1).



Думаю, что хозяева поля останутся сегодня без набранных очков. В последние пару лет команда явно не на пике и игры с грандами ей даются слишком сложно. В этом розыгрыше ничего не получается, разве что пропускает немного.



«Красные дьяволы» стартовали очень круто и добились внушительной победы со счётом 5:1 над «Лидсом». Дожать «Саутгемптон» (1:1) не получилось, но время нагнать конкурентов ещё будет. Стоит заметить, что Поль Погба набирает кондиции, ведь принял участие в пяти из шести забитых мячей.



Скорее всего, у гостей не возникнет никаких проблем сегодня. Мало того, что физическая форма прекрасная, так ещё и Роналду пополнил коллектив. На этой волне позитива терять очки не стоит".