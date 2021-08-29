«Ливерпуль» — «Челси»: результат матча АПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забил

На стадионе «Энфилд» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Челси». Встреча завершилась вничью 1:1.
На 22-й минуте Кай Хаверц точно пробил головой после навеса с углового от Риса Джеймса. В концовке первого тайма в ворота «Челси» был назначен пенальти.
Энтони Тейлор после просмотра видеоповтора показал прямую красную карточку защитнику синих Рису Джеймсу за игру рукой в своей штрафной и указал на точку. С 11-метровой отметки на 45+4 минуте счёт сравнял нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.60: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3600 рублей. Победа «Челси» оценивалась в 3.10, победа «Ливерпуля» — за 2.60.
На тотал меньше 2.5 гола давали 1.93, на «обе забьют» — 1.81, а на пенальти — 2.40. Красная карточка шла за 5.00, а точный счёт 1:1 — за 7.00.
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