Кевин Андерсон — Иржи Веселы: прогноз Сергея Фомина на матч US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга US Open Кевин Андерсон — Иржи Веселы.



Ставка: тай-брейк в матче за 1.93.



«Опытнейшие Кевин Андерсон и Иржи Веселы скрестят ракетки на старте последнего «шлема» этого сезона — US Open.



Сразу бросается в глаза богатая история противостояния представителя ЮАР с чехом: шесть встреч и паритет по итогу. Да, последняя встреча состоялась уже давненько — пять лет назад, но стиль теннисистов не сильно изменился, будем ориентироваться в том числе и на «лички».



Примечательно, что в пяти матчах из шести были сыграны тай-брейки, всего же их было семь. Это полностью соответствует манере игры Веселы с Андерсоном — мощная подача и не самый лучший приём. Кевин так и вовсе входит в число лучших «подаванов» мира.



У Веселы мало тай-брейков в последних матчах сезона, но то был грунт — на харде же цифры получше, выше 65% проходимость по ставке. У Андерсона под 80% матчей сезона с таями. Учитывая пятисетовый формат встречи, получаем очевидный валуй», — сказал Фомин.