Энди Маррей — Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Энди Маррей — Стефанос Циципас в 1-м круге US Open.



Ставка: ТБ 31.5 за 1.74.



«Начинается мой любимый турнир серии «Большого шлема» — US Open.



Давайте с вами проанализируем встречу греческого бога Стефана Циципаса и сэра Энди Маррея. Маррей вполне может подпортить нервы греку. Все же в первых кругах молодые топ-теннисисты зачастую нервничают. Где-то даже будет дарить легкие розыгрыши сопернику.



Понятно, что сейчас Маррей не в лучшей форме. Когда-то он был на высоте, а сейчас уже явно не там, но не такой простой первый круг у Циципаса. Ему нужно играть ровно, уверенно и хорошо. Боюсь, что Циципас этого сделать не сможет.



Маррей за счет выносливости и характера сумеет навязать борьбу. Думаю, что в матче будет больше 31,5 гейма», — сказала Чакветадзе.