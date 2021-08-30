Энди Маррей — Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Энди Маррей — Стефанос Циципас в 1-м круге US Open.
Ставка: ТБ 31.5 за 1.74.
«Начинается мой любимый турнир серии «Большого шлема» — US Open.
Давайте с вами проанализируем встречу греческого бога Стефана Циципаса и сэра Энди Маррея. Маррей вполне может подпортить нервы греку. Все же в первых кругах молодые топ-теннисисты зачастую нервничают. Где-то даже будет дарить легкие розыгрыши сопернику.
Понятно, что сейчас Маррей не в лучшей форме. Когда-то он был на высоте, а сейчас уже явно не там, но не такой простой первый круг у Циципаса. Ему нужно играть ровно, уверенно и хорошо. Боюсь, что Циципас этого сделать не сможет.
Маррей за счет выносливости и характера сумеет навязать борьбу. Думаю, что в матче будет больше 31,5 гейма», — сказала Чакветадзе.
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