Григор Димитров — Сэм Риффайс: прогноз Сергея Фомина на встречу открытого чемпионата США

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга US Open Григор Димитров — Сэм Риффайс.
Ставка: ТБ 29.5 за 1.65.
«В первом круге US Open встретятся болгарин Григор Димитров и местный теннисист Сэм Риффайс. Для американца данный «шлем» станет первым подобным опытом в карьере на взрослом уровне, и будет интересно понаблюдать за ним в таком формате.
Григор Димитров не нуждается в особом представлении. В этом сезоне игра болгарина оставляет желать лучшего, но последние пару-тройку матчей прослеживается положительная динамика по игровым компонентам. Зачастую в первых матчах Григор играет «не в полную» силу и старается максимально прибиться к кортам.
На Сэма Риффайса возлагают большие надежды. Американец здорово играл в колледже, считался одним из лучших игроков. Часто Сэму дают WC на челленджеры и квалификации к турнирам ATP, но в должной мере он проявить себя пока что не может. Свою игру Риффайс строит от мощной первой подачи, хорошо пробивает. В той или иной степени Риффайса можно считать игроком мотивации, и нет сомнений, что американец не упустит свой шанс и сыграет на своем максимальном уровне.
Мы считаем, что в данной встрече у Риффайса есть все шансы навязать борьбу Димитрову и затянуть хотя бы один из сетов» — сказал Фомин.
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