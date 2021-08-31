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Альберт Рамос — Люка Пуй: прогноз Сергея Фомина на игру первого круга US Open-2021

Альберт Рамос — Люка Пуй: прогноз Сергея Фомина на игру первого круга US Open-2021
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга US Open Альберт Рамос — Люка Пуй.

Ставка: ТБ 3.5 сета за 1.72.

«В недавнем прошлом игрок первой десятки АТР Люка Пуй переживает не самые приятные времена в своей карьере. Травмы отбросили его за пределы сотни мирового рейтинга, а игра вводит преданных болельщиков француза в уныние. Однако с родным для Люки травяным отрезком сезона пришли результаты, заработала подача.

Против испанца Рамоса мы видим Пуя аутсайдером по линии, что весьма спорно. Испанец — профильный грунтовик, хоть и умеет играть на харде, но не блещет стабильностью на быстрых кортах. Есть весомое преимущество в «личках»: 4:1 за Альберто, но по харду паритет.

Впрочем, не станем гадать, кто больше заслуживает быть фаворитом. Личные встречи этих спортсменов выдались достаточно упорными: лишь в одном из пяти матчей имела место «сухая» победа Пуя. От предстоящей встречи также ожидаем плотной зарубы в три и более сета», — сказал Фомин.

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