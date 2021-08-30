«Реймс» — «ПСЖ»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Месси

В матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Реймс» проиграл «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершилась со счётом 0:2.



На 16-й минуте счёт открыл форвард парижан Килиан Мбаппе. Анхель Ди Мария навесил с правого фланга в штрафную на голову Мбаппе, который опередил Эндрю Гравильона и с нескольких метров отправил мяч в ближний угол ворот. Во втором тайме Мбаппе оформил дубль: Ашраф Хакими рванул в контратаку по правому флангу, прошёл до линии штрафной и выполнил кручёную передачу низом к дальней штанге, которую Мбаппе замкнул ударом в касание с нескольких метров.



Нападающий Лионель Месси дебютировал за «Пари Сен-Жермен» в матче с «Реймсом». Аргентинец вышел на поле на 66-й минуте встречи при счёте 2:0 в пользу парижан, заменив нападающего Неймара. Результативными действиями он не отметился.

Ставки на победу «ПСЖ» принимались с коэффициентом 1.21: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1210 рублей. Успех «Реймса» оценивался в 15.50, ничья — в 8.00.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 3.66, «обе забьют — нет» — за 2.00. На победу парижан с форой (-1.5) давали 1.58, на точный счёт 2:0 в пользу «ПСЖ» — 7.50.