«Барселона» — «Хетафе»: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто выиграл

На стадионе «Камп Ноу» «Барселона» обыграла «Хетафе» в матче третьего тура Ла Лиги. Каталонцы одержали победу 2:1.
Счёт был открыт уже на второй минуте. С передачи Жорди Альбы отличился Серхи Роберто. На 18-й минуте гости восстановили равенство на табло. С передачи Карлеса Аленьи мяч в ворота тер Штегена забил Сандро Рамирес.
Однако ещё в первом тайме хозяева поля вновь вышли вперёд: с передачи Френки де Йонга отличился Мемфис Депай. Для нидерландского нападающего этот мяч стал уже вторым в футболке «Барселоны»: в предыдущем туре он забил в ворота «Атлетика» Бильбао, а ранее отметился голевой передачей в игре с «Реалом Сосьедад».
Ставки на победу «Барселоны» принимались с коэффициентом 1.45: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1450 рублей. Успех «Хетафе» оценивался в 9.10, ничья — в 5.18.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.78, «обе забьют» — за 1.98. На победу «Барселоны» со счётом 2:1 можно было поставить за 8.50.
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