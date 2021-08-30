Андрей Рублёв — Иво Карлович: прогноз Владимира Светлицы на матч 1-го круга US Open

Профессиональный гандикапер Владимир Светлица дал прогноз на матч US Open Андрей Рублёв — Иво Карлович.



Ставка: ТБ 3.5 сета за 2.55.



«В первом круге US Open сразятся Иво Карлович из Хорватии и Андрей Рублёв, представляющий Россию.



«Иво уже 42 — это абсолютная легенда этого спорта. Карлович уже 24 года в профессионалах, а данный турнир станет для него, к огромному сожалению, последним. Учитывая, как играл Карлович в квалификации, есть ощущение, что на последнем турнире он постарается блеснуть максимально ярко. В трёх матчах квалификационного отбора Иво минимум по разу в каждом поединке выигрывал сет с брейком, один раз даже взяв две подачи за сет (в матче с Уго Дельеном). Понятное дело, что Рублёва нет смысла сравнивать с представителем Боливии, но всё же данная результативность Иво — явный показатель его хорошей игровой формы.



Сам Андрей в этом сезоне и в целом по карьере страдает от другого подавана — Джона Иснера. Андрей проиграл Джону оба матча на «Мастерсах» в этом году, на турнире в Цинциннати даже обрадовавшись тому, что ему не придётся играть с Иснером. Да, основной болью для Рублёва в матчах с Иснером является вторая подача с высоченным отскоком, которую Карлович практически не использует, но всё же тенденцию не самой уверенной игры с подаванами у Андрея нельзя не отметить.



Учитывая, что Карлович гарантированно отдаст все силы в своём, возможно, последнем матче, допускаю, что матч не станет лёгкой прогулкой для Рублёва», — сказал Светлица.