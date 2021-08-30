Россия — Беларусь: прогноз Катерины Форс на матч 1/8 финала ЧЕ-2021 по волейболу

Профессиональный гандикапер Катерина Форс дала прогноз на матч ЧЕ-2021 по волейболу среди женских команд Россия — Беларусь.



Ставка: победа Беларуси с форой (+19.5) за 1.41.



«Смотрю на линию и не верю, есть исход +19.5. Думаю, это очень много. Россия тут молодым составом, и то, что они провели суперматч с Сербией, совсем не значит, что так будет всегда. Сбои могут быть, факт. Тут уже, на минуточку, плей-офф, и не только Россия будет с мотивацией, но и Беларусь. Беларусь, конечно, слабее, но там игроки по сути все из Суперлиги, как и у России.



Разница, может, и есть, но не пропасть, как рисуют буки. Вообще в теории в хороший день Беларусь может и победить. Если игра пойдёт, конечно. Потому что волейбол — это не только состав, но ещё и эмоции.



Буду болеть за Беларусь, думаю, им по силам дать бой. И помечтаю, что они зацепятся за матч. Всем удачи», — сказала Форс.