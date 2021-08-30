Россия или Хорватия? Научись ставить на матчи сборных в Академии «Чемпионата»
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«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров.
1 сентября в матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграют сборные России и Хорватии. Кто победит?
В Академии ты узнаешь об особенностях ставок на футбол, изучишь популярные стратегии и научишься управлять игровым банком. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!
Преподаватели Академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу;
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер;
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная ставка»;
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок;
- Олег Клепиков, нейропсихолог;
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»;
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!
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