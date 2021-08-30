Россия — Беларусь: прогноз Александра Аксёнова на игру 1/8 финала ЧЕ-2021 по волейболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч чемпионата Европы по волейболу среди женщин Россия — Беларусь.



Ставка: ТБ 145.5 за 1.72.



«Женская сборная России по волейболу готовится провести матч одной восьмой чемпионата Европы с командой Беларуси. Нет никаких сомнений, что именно подопечные Серджио Бузатто являются фаворитами и вот почему. Во-первых, и это становится уже традицией, россиянки неплохо добавляют по ходу турнира — матчи с Бельгией и Сербией тому подтверждение. Во-вторых, все свои игры сборная России провела и продолжит проводить в Белграде, а значит нет никаких тревог по адаптации в зале, с чем столкнулись многие команды после группового этапа.



Белуси как раз предстоит осваиваться в новых для себя условиях. Но все же главное — это превосходство российской сборной в игре. Впрочем, почти в каждом матче у наших провалы — все же команда молодая, и почти нет игроков, которые ранее прикасались к плей-офф чемпионата Европы. Плюс, в составе Беларуси есть весьма опытные игроки. Например, Анна Климец или Анастасия Гарелик, которые с успехом играли и в нашем чемпионате. Потому все-таки поставлю на тотал больше.



Таким образом, мой прогноз на матч — тотал больше 145,5», — сказал Аксёнов.