Душан Лайович — Бенуа Пэр: ставка Игоря Панкова на матч US Open-2021

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч US Open Душан Лайович — Бенуа Пэр.



Ставка: ТБ 37 за 1.84.



«В четвёртый раз в карьере сыграют между собой опытные представители тура Душан Лайович и Бенуа Пэр. В двух из трёх предыдущих поединках побеждал французский теннисист. В том числе и в рамках Открытого чемпионата США в далеком уже 2016 году. Характерная черта всех поединков – это регулярный обмен сетами. Большого удивления этот момент не вызывает, учитывая нестабильность как одного, так и второго.



Лайович проводит сезон ни шатко ни валко, подготовку к старту US Open проводил, сыграв на Мастерсах в Торонто и Цинциннати четыре поединка. Без шансов проиграл только Касперу Рууду.



Пэр только с июля месяца начал демонстрировать неплохую игру и результаты. На последних турнирах в Цинциннати и Уинстон-Сейлеме француз был хорош, отметившись выходом в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати. Большинство матчей с его участием – это качели. В пяти из шести поединков на упомянутых выше турнирах фиксировался обмен выигранными сетами.



Пэр с учетом последних результатов вполне заслуженно является фаворитом в линии букмекерских контор. Но давать смелые прогнозы на него в роли фаворита всегда рискованно. Нестабильность и статистика личных встреч, последние результаты подталкивают к выбору ставки на тотал больше сыгранных геймов. Тотал в 37 геймов вполне буде пробит в случае обмена сетами», — сказал Панков.