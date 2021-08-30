Мэдисон Кис — Слоан Стивенс: прогноз Игоря Панкова на игру 1-го круга US Open

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч 1-го круга US Open Мэдисон Кис — Слоан Стивенс.
Ставка: победа Стивенс за 2.01.
«Четыре года назад Мэдисон Кис и Слоан Стивенс разыгрывали титул Открытого чемпионата США. Победа тогда досталась Слоан. С того времени обе значительно сдали свои позиции, располагаясь за пределами топ-40. При этом турнирная судьба регулярно сводит теннисисток. В этом году успели обменяться победами. Слоан была сильнее в Чарльстоне, а Мэдисон — в Риме. В целом в четырёх из шести личных встреч побеждала Стивенс.
В линии букмекеров на матч первого круга US Open Мэдисон получает статус фаворита. Тяжело однозначно говорить, что это заслуженно. Фактически более-менее приличные результаты Кис выдала только на турнирах «Большого шлема». На трёх последних турнирах на харде в Сан-Хосе, Монреале и Цинциннати Мэдисон проигрывала в стартовых матчах, причём были поражения от далеко не самых именитых Чжан Шуай и Марино.
Стивенс имеет по сезону более успешные результаты, также в её активе неплохие выступления на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. В Сан-Хосе, Монреале и Цинциннати Слоан сыграла более успешно, чем сегодняшняя соперница. Даже в проигранных матчах сражалась и смогла навязать борьбу той же Соболенко.
Думаю, в этой паре с учётом личных встреч и текущей формы за коэффициент чуть выше 2.00 стоит заиграть ставку на Стивенс, которая способна сыграть надёжнее на задней линии и воспользоваться ошибками соперницы», — сказал Панков.
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