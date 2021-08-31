Каролина Анна Шмидлова — Эшли Крюгер: прогноз Сергея Фомина на игру US Open-2021

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга US Open Каролина Анна Шмидлова — Эшли Крюгер.



Ставка: победа Крюгер с форой (+7) за 1.69.



«Крайне интересная встреча нас ожидает в первом круге US Open. Для Эшли подобный турнир станет первым в карьере и нет сомнений в том, что она будет выкладываться на 100%.



Каролина Анна Шмидлова — теннисистка с большим опытом выступлений на крупных турнирах. В прошлом сезоне представительница Словакии показывала отличную игру, минимально ошибалась, отлично держала мяч. Складывалось ощущение, что вот-вот и Шмидлова перейдет на более высокий уровень. Но в этом году её игра стала более блеклой, появилось множество невынужденных ошибок, плавающие результаты. Шмидлова проходила через квалификацию и даже там возникали трудности с теннисистками более низшего уровня.



Эшли Крюгер — перспективная местная юниорка, которая получила WC от организаторов турнира. Эшли всего лишь 17 лет, но даже в таком возрасте её игру нельзя считать «детской». По ходу матча действует грамотно, долго держит мяч, находит слабые стороны соперниц. Даже в таком возрасте обладает неплохой подачей для рамок женского тура, а не просто вводом мяча в игру. Определенно у американки есть перспективы, и со временем она сможет раскрыться в полной мере.



Мы считаем, что мотивация и качественная игра Крюгер смогут доставить неудобства для Каролины. Однозначно, победить будет сложно, если учесть опыт словачки, но навязать борьбу ей вполне по силам», — сказал Фомин.