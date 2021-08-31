Лоренцо Музетти — Эмилио Нава: прогноз Сергея Фомина на встречу US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга US Open Лоренцо Музетти — Эмилио Нава.



Ставка: ТБ 34.5 за 1.68.



«В первом круге US Open нас ожидает интереснейшее противостояние двух талантов. Итальянец Лоренцо Музетти встретится с местным игроком Эмилио Навой. Стоит отметить, что они уже встречались между с собой в финале юниорского турнира «Большого шлема» в Австралии. Тогда тяжелейшую победу одержал итальянец.



Лоренцо Музетти — талантливый 19-летний теннисист. Очень быстро прогрессирует, регулярно навязывает борьбу топ-игрокам. Нет сомнений в том, что у парня большие перспективы. Обладает феноменальным чувством мяча, потрясающие укороченные — один из козырей Музетти. В данный момент прослеживается лишь одна проблема — отсутствие стабильной игры. Зачастую именно данный пробел создаёт проблемы для Лоренцо.



Эмилио Нава — местный игрок, получивший WC. Строит свою игру за счёт сильной подачи и мощных ударов. Эмилио редко получает «дикие карты» от организаторов на крупные турниры и проходит тернистый путь с самых низов. В этом сезоне пребывает в прекрасной форме, баланс 31/8. Однозначно Наву можно считать перспективным игроком, и я убежден, что в ближайшие пару лет мы о нём ещё услышим. Из явных игровых недочётов — большое количество форсов, но учитывая его стиль игры, такие перебои вполне допустимы.



Игроки знают друг друга очень давно, и в единственной личной встрече была настоящая заруба. Нава наверняка захочет взять реванш за обидное поражение в финале юниорского ТБШ. Матч будет плотным и однозначно произойдет размен сетами», — сказал Фомин.