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Победа «Сочи» над «Спартаком» принесла клиенту «Фонбет» 110 тыс. рублей

Победа «Сочи» над «Спартаком» принесла клиенту «Фонбет» 110 тыс. рублей
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Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Он заключил пари по ходу второго тайма матча, после того, как спартаковцы усилиями Романа Зобнина открыли счёт.

Возможно, этот игрок — фанат «Сочи», поскольку при счёте 0:1 за полчаса до конца матча он поставил 5000 рублей на победу команды Владимира Федотова. Букмекер «Фонбет» оценил такой исход коэффициентом 22.00.

И игроку улыбнулась удача! Сочинцы сначала сравняли счёт усилиями Максима Барсова, а за 15 минут до конца встречи Артур Юсупов вывел гостей вперёд. Навал москвичей в концовке матча ни к чему не привёл — «Сочи» победил 2:1.

Таким образом, ставка клиента «Фонбет» оказалась удачной: на выплату он получил 110 тыс. рублей.

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