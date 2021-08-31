Клиент «Фонбет» выиграл 3,4 млн рублей на матче АПЛ «Ливерпуль» — «Челси»
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Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал крупную ставку на матч 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Челси». Он поставил 1,5 млн рублей на то, что обе команды смогут забить. Букмекер оценил такой исход коэффициентом 2.25.
Ставка игрока сыграла ещё в первом тайме. На 22-й минуте встречи счёт открыл немецкий форвард «Челси» Кай Хаверц. «Ливерпуль» отыгрался в добавленное к первому игровому отрезку время: команда Юргена Клоппа получила право на пенальти после фола Риса Джеймса. Одиннадцатиметровый реализовал Мохаммед Салах. Во втором тайме голов не было, матч так и завершился со счётом 1:1.
Таким образом, ставка клиента «Фонбет» оказалась выигрышной уже к перерыву. На выплату он получил 3 375 000 рублей.
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