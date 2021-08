Марко Чеккинато — Захари Свайда: ставка Владимира Светлицы на матч US Open

Профессиональный каппер Владимир Светлица сделал ставку на матч US Open Марко Чеккинато — Захари Свайда.



Ставка: победа Свайды за 3.60.



«Марко Чеккинато до «Ролан Гаррос» этого года принадлежало уникальное достижение — на всех турнирах «Большого шлема», кроме «РГ»-2018, он проигрывал в первом же круге (речь про основные сетки). В этом году Марко слегка разбавил статистику двумя победами на открытом чемпионате Франции, но всё же можно сделать вывод, что со «Шлемами» у него есть серьёзные проблемы, в особенности если речь идёт не про «Ролан Гаррос».



И ведь статистика на его выступлении на US Open подтверждает мои слова. За всю карьеру в Нью-Йорке Чеккинато не выиграл ни матча в основных сетках (4 поражения в 4 поединках), в общем счёте проиграв здесь 6 матчей из 7 (победу одержал лишь в первом матче квалификации в 2014 году). Да, итальянец неплохо проявил себя в Уинстон-Сейлеме, где обыграл Тенниса Сандгрена и сыграл равный матч с Домиником Кёпфером, но результаты в Уинстон-Сейлеме редко берут продолжение на US Open, где уже совершенно другие условия.



Захари Свайда — молодой и очень перспективный американец. Его мы могли видеть на US Open ещё 2 года назад. Тогда в 2019-м он также получил уайлд-кард, практически обыграв очень крепкого на тот момент Паоло Лоренци (американец вёл 2:0 по сетам).



На мой взгляд, букмекеры сильно переоценивают Чеккинато, как минимум на пару десятых занизив коэффициент на его победу», — сказал Светлица.