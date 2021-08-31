«Треллеборг» — «Эстер»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Швеции

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 18-го тура чемпионата Швеции сезона-2021/2022 «Треллеборг» — «Эстер».



Ставка: ТБ 2.5 за 2.19.



«Пока топ-чемпионаты ушли на перерыв, можно поискать счастья в менее заметных турнирах. Мой выбор пал на первую лигу Швеции. После 17 туров хозяева занимают пятую строчку таблицы, набрав 29 очков. Гости находятся на девятом месте с 20 очками. Предыдущая встреча нынешних соперников состоялась 10 августа и завершилась нулевой ничьей. Кроме того, «Треллеборг» идёт лишь на 12-м месте в чемпионате по количеству матчей с пробитым тоталом голов, а «Эстер» — последний по этому показателю. Несмотря на это здесь можно всерьёз рассматривать варианты со ставками на забитые мячи.



Особое внимание я уделяю двум прошлым турам, которые получились для обеих команд захватывающими, но не голевыми из-за нереализации голевых моментов. «Треллеборг» обыграл «ГАИС» с минимальным счётом при огромном количестве возможностей отличиться, а затем и сам чудом пропустил лишь один гол от «Фалькенберга». «Эстер» же был весьма навязчив в атаке, но не смог обыграть «Йенчепинг» и «Эргюте». Поскольку прямо сейчас эти коллективы демонстрируют нацеленность на ворота, то имеет смысл сделать ставку на наличие голов в этом поединке», — сказал Смирнов.