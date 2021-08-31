Нидерланды — Швеция: прогноз Тимура Хабибуллина на матч 1/4 финала ЧЕ-2021 по волейболу

Профессиональный гандикапер Тимур Хабибуллин дал прогноз на матч 1/4 финала ЧЕ-2021 по волейболу среди женщин Нидерланды — Швеция.



Ставка: индивидуальный тотал Анне Бёйс меньше 20.5 за 1.85.



«Сборная Нидерландов весьма спокойно в своей подгруппе заняла второе место, набрав 12 очков. Голландские девушки проиграли одному из фаворитов турнира — сборной Турции (0:3). В 1/8 финала подопечные Авитала Селинджера в упорнейшей борьбе обыграли сборную Германии (3:1).



Я бы хотел предложить в предстоящем матче поставить на индивидуальный тотал доигровщицы сборной Нидерландов Анне Бёйс, которая на этом турнире результативной игрой ни в одном матче, кроме 1/8 финала, не отличалась. Доигровщица по ходу группового этапа в среднем набирала по 10,5 очков, лишь в плей-офф против сборной Германии набрала 28 очков за четыре партии. Нужно понимать, что Бёйс является второй, а то и третьей опцией в атаке. Для нее данный тотал весьма великоват, даже если матч затянется на четыре партии.



Последняя личная встреча между сборными Швеции и Нидерландов, состоявшаяся на групповом этапе Евро-21, закончилась в трех партиях разгромом сборной Швеции. Анне Бёйс в том матче набрала 14 очков, реализовав 14 из 27 атак (52%). Голландская сборная в сегодняшнем поединке, если и проиграет, то не больше одной партии. Анне Бёйс — крепкая доигровщица, которой по силам пробить данный тотал, но это случается крайне редко, как на клубном уровне, так и в играх за сборную», — сказал Хабибуллин.