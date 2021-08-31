«Авангард» — ЦСКА: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу за Кубок открытия КХЛ
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1 сентября «Авангард» и ЦСКА разыграют Кубок открытия КХЛ. Начало матча — в 19:00 мск. Ты можешь получить бесплатную ставку в размере 1000 рублей в Bettery!
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