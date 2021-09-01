Россия — Хорватия: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч отборочного раунда к ЧМ-2022 Россия — Хорватия.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.94.



«Новый тренер у нашей национальной команды — Валерий Карпин, удачи ему на новом месте. Задача непростая, ответственность огромная. Игроки практически те же. Он обещал смелый футбол. Сразу придётся играть со сборной Хорватии. Хорваты — лидеры. У нас не сказать чтобы ситуация безнадёжная или какая-то фатальная. Да, мы проиграли Словакии и чуть подпортили себе положение.



Но у Хорватии ещё будет домашний матч с Россией. Нам также играть и со словаками, и со словенцами. Сами всё прекрасно понимаете. Впереди ещё и матчи с Кипром и Мальтой. Но если мы говорим о первой игре, которая пройдёт в «Лужниках», то хорошо, что РФС договорился о посещении матча 20 тысячами болельщиков. Поддержка сборной России нужна как на трибуне, так и в медиапространстве.



Представляю, как нервничает и, может быть, даже суетится Валерий Карпин, выбирая состав, тактику, схему на этот матч. Это всё вода и лирика. Понятно, что у хорватов очень мощная средняя линия. Там представлен весь свет хорватского футбола. Не будет лишь Луки Модрича, который травмирован. В обороне есть кому сыграть, там представлены приличные ребята и в воротах есть Ливакович. Он неплохо себя зарекомендовал, играя за загребское «Динамо».



В общем, возможности сборной Хорватии мы отлично представляем. Видели её, как и сборную России, на чемпионате Европы. Соперник очень непростой. Если раскрываться в игре с Хорватией, то можно нарваться. Если закрываться, то будет хейт и недовольство публики, так как обещали одно, а получается совсем другое.



В этой игре надо найти какой-то определённый правильный баланс. Карпин со своим тренерским штабом наверняка сейчас думает над этой темой и рассуждает. Какой будет состав? Сыграют ли Миранчуки вместе или же выйдет Захарян.



Вполне вероятно, что впереди сыграет Смолов, который здорово выглядит. Кто будет в центре полузащиты? Зобнин или Фомин? Не сомневаюсь, что в воротах будет Гильермо, а слева в обороне увидим Самошникова. В центре — Дивеева или Джикию. Может быть, мы сыграем в три центральных защитника. В общем, будем ждать состав и хороший результат.



Очень сложный матч с точки зрения прогноза. Я посмотрел линию. Букмекеры даже не могут выделить лидера. Мне кажется, играть в этом матче чью-то победу или исход в целом слишком наивно и слишком рискованно.



Я попробую вариант, который очень люблю. Он многогранный, может качнуться в разные стороны. Тотал 2-3 гола в матче за хороший коэффициент на Винлайне 1.94. Здесь может быть и победа 2:1 в любую из сторон. Может быть и ничья 1:1. Может быть, и 2:0. 3:0 допустить можно, но сложно.



Мне вариант 2-3 гола для первой игры сборной России во главе с Валерием Карпиным нравится. Предположу, что ничья для первого матча Карпина была бы также неплохим вариантом. Дальше уже придётся постараться, поднапрячься и взять 6 очков в матчах с Кипром и Мальтой. Первый матч — он и тестовый, и экзаменационный. Хочется верить, что у сборной России с Карпиным всё получится», — сказал Генич.