Россия — Хорватия: ставка Александра Мостового на игру квалификации ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Хорватия.



Ставка: ничья за 3.24.



«Свои последние матчи сборная России провела на чемпионате Европы, где провалила выступления и не смогла даже пройти дальше группового раунда. Не хочу вспоминать этот турнир, но последнее поражение от сборной Дании стало последней каплей даже для такого тренера, как Станислав Черчесов.



Сборная России собралась на базе только в воскресенье, при этом Валерий Карпин оградил команду от общения с прессой и родными во избежание риска подхватить коронавирус. Стоит отметить, что времени на восстановление и моделирование каких-то новых комбинаций и игровых связей у нового наставника нет.



Хорватия прошла в плей-офф на прошлом Евро-2020, но не повезло со жребием — «пламенные» вышли на Испанию, которая переиграла сегодняшних гостей в дополнительное время. У хорватов есть проблемы с составом. Не сыграют Лука Модрич, Анте Ребич и Бруно Петкович, что станет серьёзной потерей. Кроме того, свежи нехорошие воспоминания о «Лужниках» после финала ЧМ-2018.



У нашей сборной новый тренерский штаб, что станет оправданием любого результата. Обе команды обновляются, при этом имеют серьёзный потенциал. Я рискну и сделаю ставку на возможную ничью», — сказал Мостовой.